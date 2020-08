Vers une obligation du masque dans certaines rues à Lyon

(Photo by WANG ZHAO / AFP)

L'épidémie de COVID-19 montre des signes de reprise à Lyon. En lien avec la ville et la métropole, la préfecture va prendre un arrêté obligeant le port du masque dans certaines rues.

On ignore encore quels seront le périmètre et les rues concernées, mais la décision est imminente du côté de la préfecture du Rhône. En lien avec la ville et la métropole, le masque va être rendu obligatoire sur certains secteurs à Lyon. Les détails seront connus mercredi en fin de matinée.

La décision était attendue depuis plusieurs jours après une réaccélération de l'épidémie de COVID-19 dans le Rhône (lire ici).