Vers une ligne directe de trains entre Lyon et Bordeaux ?

La coopérative ferroviaire Railcoop souhaite mettre en place une ligne de trains entre Lyon et Bordeaux sans passer par Paris.

La société coopérative Railcoop vient de se déclarer auprès de l’Autorité de Régulation des Transports pour la mise en place d'une ligne de trains de voyageurs entre Bordeaux et Lyon. À travers cette première notification, elle espère pouvoir mettre en place ce service pour l'été 2022. Cette ligne fermée en 2014 par la SNCF pourrait être à nouveau rendue possible pour l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire dès décembre 2020.

Elle desservirait Bordeaux, Libourne, Périgueux, Limoges, Saint-Sulpice-Laurière, Guéret, Montluçon, Gannat, Saint-Germain-des-Fossés, Roanne et Lyon Part-Dieu, pour un temps de parcours total de 6h47. Cela reste plus lent que la connexion via Paris, mais selon Railcoop : "il y a une vraie demande pour des services ferroviaires directs, confortables, sûrs, à un prix abordable et pour lesquels l’enjeu de vitesse est secondaire".

La société souhaite également se positionner prochainement sur d'autres liaisons.