Vente caritative Rossignol pour l'association lyonnaise Sport dans la Ville

Une vente aux enchères Rossignol sera organisée demain 8 novembre à 19 h 30 au profit de Sport dans la Ville.

La marque de matériel de sports d'hiver Rossignol et plusieurs sportifs de haut niveau dans le domaine du ski proposent une vente aux enchères au profit de l'association Sport dans la Ville. Une association qui vise à accompagner les jeunes issus de quartiers prioritaires et aider à leur professionnelle via le sport. Sport dans la Ville se donne pour mission de favoriser l'égalité des chances et de transmettre ses valeurs aux jeunes.

La vente aux enchères

Plusieurs lots seront disponibles à commencer par plusieurs paires de skis dont l'une appartenant à la championne Tessa WORLEY, une autre dédicacée par le médaillé d'or Clément Noël. Un pack complet de matériel de course sera aussi disponible avec un an de service inclus. Autre lot, un séjour d'une semaine dans le Vercors pour 4 personnes avec forfaits de ski alpin et de ski nordique, accès au centre aquatique, à la patinoire et au "luge park". Et pour finir, plusieurs journées ou demi-journées avec des grands noms du ski.

Pour participer, deux possibilités peuvent s'offrir. D'abord en contactant "Richard maison de vente aux enchères" qui organise l'évènement. Ou participer en ligne via les sites drouot.com ou interenchereslive.