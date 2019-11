Vent violent à Lyon : quatre départements de la région en alerte orange

Attention prudence. Le vent va souffler très fort ce samedi sur la région. Le Rhône est en vigilance jaune. La Loire, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont eux en vigilance orange.

Quand ce n'est pas la neige, c'est le vent. Le Rhône est en vigilance jaune "vent violent" ce samedi matin. La Loire, l'Isère et la Drôme sont eux en vigilance orange. L'Ardèche est même en vigilance orange "pluie inondation" ce samedi. Grosse prudence donc.

"Le vent de sud à sud-est va continuer de souffler très fort, voire violemment dans les prochaines heures, et sera particulièrement fort ce samedi matin sur les hauteurs du Massif central, avec 100 à 120 km/h attendus sur le plateau ardéchois et les hauteurs du Pilat, et plus de 100 km/h encore possible par moments sur l'agglomération de Saint Etienne et la vallée du Gier en descendant vers Givors", explique Météo France dans son bulletin samedi matin.

"Le vent sera également toujours très fort en montagne sur le Vercors et les Alpes intérieures avec des rafales supérieures à 100 km/h en altitude, qui vont contrarier l'activité des stations de sports d'hiver", poursuit Météo France.