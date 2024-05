L'une des tours de la Darnaise, aux Minguettes, s'apprête à se refaire une beauté grâce à un partenariat inédit avec l'artiste Dagson Silva.

Pendant plusieurs mois, les résidents de la Tour 41 de la Darnaise vont participer à l'élaboration d'une immense fresque. Imaginé par GrandLyon Habitat et un artiste brésilien, le projet vise notamment à améliorer le cadre de vie des résidents. Il s'inscrit ainsi dans un programme d'ensemble pour transformer le quartier vénissian.

2 000 mètres carrés à récouvrir

Si la fresque ne sera peinte qu'en septembre, le travail a déjà commencé. En effet, le bailleur social et Dagson Silva parcourent la Darnaise depuis début avril pour rencontrer ses habitants. Ils récoltent ainsi des témoignages, souvenirs et anecdotes pour imaginer une œuvre représentative de la vie et de l'histoire du quartier. "Un projet pensé à partir des ressentis et besoins des locataires qui seront fiers de cette réalisation et qui contribuera au sentiment d’appartenance dont ce quartier a tant besoin", explique le président de GrandLyon Habitat François Thevenieau dans un communiqué.

La fresque géante sera peinte par les habitants sur les murs de la cage d'escalier de l'immeuble. Elle sera peinte sur 15 étages, soit 2 000 mètres carrés, et viendra ainsi embellir les parties communes. Au total, une centaine de contributions est attendue pour participer à la création. Un premier atelier de concertation a d'ailleurs eu lieu au pied du bâtiment, réunissant 50 enfants et 15 adultes. Pour donner vie à ce projet, la Métropole de Lyon, la mairie de Vénissieux et l'Agence nationale de renouvellement urbain ont apporté leur soutien.

