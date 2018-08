Vénissieux : il lance des menaces de mort sur Périscope

En live devant plusieurs internautes, il profère des insultes racistes et des menaces de mort. Interpellé à Vénissieux ce samedi, il a été présenté au Parquet.

Il est 0h20, dans la nuit de vendredi à samedi lorsqu’un Avignonnais de 59 ans rejoint le réseau social Périscope. Sur l'application, il suffit de démarrer une vidéo et de laisser les utilisateurs la regarder et la commenter. Depuis sa chambre d’hôtel, située avenue Roger Salengro à Vénissieux, il s’anime vivement en s’agitant. Il se lance, et entame alors une logorrhée raciste au cours de laquelle il menace les utilisateurs. Armés d’une machette et d’une arme de poing, l’Avignonnais effraie les utilisateurs au point qu’ils préviennent la police. Les forces de l’ordre ont perquisitionné l’hôtel et y ont effectivement retrouvé la machette et l’arme de poing évoquée par les utilisateurs de Périscope. L’homme a été présenté au Parquet ce samedi, afin de passer en comparution immédiate ce lundi.