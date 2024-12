Suite à la violente attaque d'un véhicule de police le 3 décembre dernier, un individu avait été interpellé. Jugé lundi 9 décembre au tribunal de Lyon, il a écopé de huit mois de prison avec sursis.

Le 3 décembre dernier, différents projectiles avaient été lancés sur une voiture de police, alors que celle-ci poursuivait un véhicule dans le quartier du Tonkin. Les individus tournaient à ce moment un clip de rap et s'en sont pris à la voiture à coup de trottinette et des morceaux de béton. Le jeune homme de 18 ans ayant lancé la trottinette avait été arrêté et placé en garde à vue vendredi dernier.

Jugé en comparution immédiate lundi 9 décembre devant le Tribunal de Lyon, il a avoué les faits et expliqué avoir agit sous l'influence du groupe. Il écopera de huit mois de prison avec sursis et devra rembourser les policiers présents à hauteur de 400 euros chacun.

Le chauffeur du véhicule poursuivit pendant les faits, a quant à lui été condamné à six mois de prison avec sursis.

