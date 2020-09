Vélos en libre-service : à Lyon, record de locations de Vélo'v en septembre

Depuis le début du déconfinement, les locations de vélos ont été beaucoup plus nombreuses à Lyon et en France. A Lyon, les Velo'v ont notamment enregistré des records de fréquentation au cours du mois de septembre.

Les utilisateurs réguliers de vélos à Lyon vous le diront. Il y a de plus en plus, à Lyon, d'utilisateurs de vélos sur les voies cyclables de la Métropole.

JC Decaux, qui déploie les Vélo'v à Lyon, annonce des chiffres records pour ce mois de septembre avec 731 877 locations de Vélo'v pour les 3 premières de septembre à Lyon "avec 266 234 trajets dans la seule semaine du 14 au 20 septembre, une première dans son histoire". A Lyon, le service Vélo'v compte désormais 72 000 abonnés longue durée.

Des locations en nette augmentation à Lyon

Le Métropole de Lyon se félicitait également il y a quelques jours des excellents chiffres des locations de Vélo'v avec, en moyenne, 35 000 locations quotidiennes sur les 13 premiers jours de septembre.

Pour accompagner ce succès, deux nouvelles stations vont être installées à Lyon à Hôtel-Dieu-pont de la Guillotière et Félix-Faure-Meynis et deux nouvelles stations vont être installées à Villeurbanne, à Jaurès-Saint-Exupéry et à Saint Jean-Épi de Blé.

Une hausse de 11 % en 1 an en France

En France, le nombre de locations de vélos en libre-service dans les villes où est installé JC Decaux est en hausse de 11 % par rapport à septembre 2019.

"Nous nous réjouissons de ce bilan et du succès que remportent nos vélos en libre-service en cette année si particulière, alors que nous avons offert aux personnels soignants un abonnement d’un an à nos systèmes de VLS partout en France", explique Jean-Charles Decaux, le président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.