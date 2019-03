Vélo : pour sensibiliser, la police lyonnaise en appelle aux associations

En pleine mission de sensibilisation et pour appuyer son coup de filet pédagogique sur les cyclistes lyonnais, la police de la métropole souhaite faire participer l'association la Ville à Vélo.

Depuis quelques jours, les policiers lyonnais arrêtent les cyclistes de la métropole à la moindre infraction, avec plus ou moins de pédagogie. L’opération vise en fait à sensibiliser la population avec un discours prévenant pendant quelques mois, avant de passer à une verbalisation plus ferme. Pour l’aider dans sa mission, la police a d’ailleurs demandé à l’association La Ville à Vélo d’y participer. "On est ravis qu’ils aient pris contact avec nous, même si c’est un peu tard par rapport au lancement de l’opération. On ne sait pas encore exactement ce qu’ils attendent de nous, nous le saurons mardi prochain" explique Fabien Bagnon, président de l’association. En effet, même s’il se dit prêt à participer à la sensibilisation, ce dernier reste méfiant quant à la suite des évènements. "Nous sommes d’accord pour jouer le jeu car après tout, nous avons aussi notre part à faire. Mais attention à ne pas faire trop de zèle" prévient-il. Pour Fabien Bagnon, le discours officiel n’est pas encore assez clair et doit prendre en compte l’accidentologie, "Aller jusqu’à de la verbalisation, c’est normal quand il y a des infractions mais il faut remettre ça en perspective de l’accidentologie. Sauf erreur, pas un cycliste n’a été tué et tous les morts sont liés à la voiture ou aux piétons depuis le début du mois. Il y a parfois quelque chose de dissonant dans le discours" indique le président. Fabien Bagnon devrait rencontrer les représentants des forces de l'ordre mardi prochain pour décider ou non d'un partenariat.