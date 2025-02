Vaulx-en-Velin : le lycée Robert Doisneau toujours en grève ce vendredi 

Les personnels du lycée Doisneau à Vaulx-en-Velin poursuivent leur grève ce vendredi 14 février. Une délégation de parents d’élèves et des personnels doit être reçue au Rectorat.

La grève se poursuit au lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin. En grève depuis mardi 11 février, les personnels de l’établissement ont par ailleurs fait le tour de certains collèges de l’est lyonnais, notamment les collèges Brel et Samba à Vénissieux, Faÿs et Brossolette à Villeurbanne et le collège Camus-Sermenaz à Rillieux-la-Pape. Parmi leurs revendications, les personnels demandent une hausse des effectifs et de meilleures conditions de travail.

Une mobilisation est d’ailleurs prévue ce vendredi 14 février devant le Rectorat, dans le 7e arrondissement de Lyon. Si une délégation de personnels et de parents d’élèves doit être reçue au Rectorat dans la matinée, la mobilisation devrait pourtant se poursuivre dans les prochains jours. En effet, dans un communiqué publié jeudi 13 février, les personnels du lycée affirment que "la caisse de grève se remplit chaque jour et [leur] permet d’envisager ce mouvement dans la durée."