Est lyonnais : cinq jeunes interpellés pour vols de pièces automobiles

Cinq personnes ont été interpellées par les gendarmes de la brigade de Mions pour des vols d'accessoires automobiles dans l'Est lyonnais.

C'est une enquête qui aura duré quasiment 5 mois pour les gendarmes de Mions. Selon nos confrères du Progrès, ils ont interpellé lundi 10 février cinq personnes soupçonnées d'être impliquées dans des vols de pièces automobiles à Mions et dans différentes communes de l'Est lyonnais.

De nombreuses plaintes avaient été déposé au cours de l'année 2024 pour plusieurs vols sur des véhicules, notamment à Corbas et dans le Pays de l'Ozon. Les cinq suspects ont été interpellés à leur domicile de Saint-Priest et Mions, ainsi qu'à la maison d'arrêt de Corbas.

Ces jeunes ont tous moins de 21 ans et un est un mineur de 14 ans. Ils ont tous été placés en garde à vue et sont soupçonnés d'avoir participé à 41 vols. Trois des cinq suspects ont été déférés mercredi 11 février au tribunal judiciaire de Lyon, et l'un placé sous mandat de dépôt.