Vague de chaleur en France : le retour de la canicule à Lyon ?

Fin août, une vague de chaleur va traverser la France et le thermomètre va remonter. Faut-il s'attendre au retour de la canicule ? Les nuits plus longues devraient permettre de garder des températures largement supportables, même si les îlots de chaleur pourraient avoir une influence.

Par rapport à juillet, le mois d'août aura été plus frais et humide. Rien d'anormal, bien au contraire, août 2019 pourrait être pile des les normales de saison. Une vague de chaleur va traverser la France selon Météo France, dès ces prochains jours. Le thermomètre pourrait dépasser les 35 degrés dans le sud du pays, on pourrait relever jusqu'à 33/34 degrés à Lyon ce dimanche. Cela ne devrait pas marquer le retour de canicule puisque la nuit les températures repasseront sous les 20 degrés avec 18 degrés annoncés au maximum dans la nuit de dimanche à lundi ou lundi à mardi. Comme le précise Météo France : "fin août, avec des jours qui ont déjà sensiblement raccourci, les pics de chaleur diurne seront plus brefs, et la chaleur s'atténuera plus tôt en soirée avec la tombée de la nuit plus précoce que lors des canicules de juin et juillet de cette année".

Néanmoins, à cause du phénomène des îlots de chaleur, il n'est pas à exclure que le thermomètre ne repasse pas sous les 20 degrés la nuit dans certains secteurs de Lyon. Le jour, le bitume et les murs emmagasinent la chaleur, la restituant la nuit. Par ailleurs, la qualité de l'air va se dégrader. L'indice prévisionnel d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes est de 53 vendredi, 67 samedi, pour une qualité de l'air jugée médiocre.

Enfin, des orages devraient éclater dès mardi 27 août, contribuant à faire baisser à nouveau les températures. Début septembre devrait être ensoleillé, mais plus frais. À confirmer !