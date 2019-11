Une vidéo 4K de Lyon qui en met plein la vue (et flatte notre ego)

"Cities in 4K" vient de publier une vidéo de Lyon en Ultra HD pour un résultat hypnotisant qui sublime la ville.

En l'espace de 2 minutes 49, cette vidéo en 4K de Lyon met la barre si haute qu'elle pourrait faire passer les vidéos institutionnelles pour des petits films de vacances. La chaîne YouTube "Cities in 4k" a publié fin octobre une vidéo entièrement consacrée à Lyon et réalisée par Amir Kulaglic. Les grands classiques sont là comme Bellecour, Fourvière ou les traboules pour un résultat qui sublime la ville. Alors qu'il s'agit d'une initiative privée, cette vidéo est également une belle promotion pour la ville, très loin de certaines campagnes marketing. Les images sont magnifiques et "Lyon in 4K" flattera l'ego des Lyonnais qui ont auront un beau support pour rappeler qu'il s'agit de l'une des plus belles villes du monde.