Une subvention de 200 euros pour les étudiants de Lyon 2 qui souhaitent s’acheter un ordinateur

Pour lutter contre la précarité numérique de ses étudiants, l’université Lyon 2 propose, avec l’aide de la Métropole de Lyon, une subvention de 200 euros pour l’achat d’un ordinateur entre le 5 et le 15 avril.

Les étudiants de l’université Lyon 2 qui le souhaite pourront demander une subvention de 200 euros pour s’acheter un ordinateur. Le but de l’opération, réalisée avec le soutien de la Métropole de Lyon, vise à lutter contre la précarité numérique des étudiants.

Qui peut en profiter ?

Les étudiants en formation initiale inscrits en DAEU, L1, L2, L3 et M1 à Lyon 2 pourront bénéficier de la subvention. Ceux en M2 et DU, ainsi que les étudiants ayant bénéficié de l’aide pour l’achat d’un ordinateur en 2019/2020 et 2020/2021 ne sont pas éligibles. Les étudiants qui ont bénéficié de bons d’achat ne le sont pas non plus.

Comment en bénéficier ?

L’aide est valable pour l’achat d’un ordinateur fixe ou portable. Le bénéficiaire devra transmettre sa facture à l’université après l’achat. Un formulaire est à remplir pour toute demande. Attention, le laps de temps pour remplir le formulaire est court, du 5 au 15 avril minuit.

Le formulaire est accessible ici.