Une semaine pour l'autonomie des femmes réfugiées dans l'Ain

L'association GO-ON Formation, en partenariat avec la Préfecture de l'Ain, propose tout au long de la semaine (du 11 au 17 octobre) des formations nommées "Autonomie au Féminin". L'objectif : renforcer l'autonomie des femmes sur la maîtrise de la langue, sur les démarches administratives et sur le numérique. Il peut s’agir de résidentes en quartier prioritaire, primo-arrivantes sur le sol français ou bénéficiaires de la protection internationale.

Cette initiative intervient deux ans après le comité interministériel à l'immigration et à l'intégration. Selon la Préfecture, le but est de "valoriser l'intégration des réfugiées, de mettre en évidence les initiatives territoriales et de renforcer la mobilisation des acteurs locaux".