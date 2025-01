La pizzeria Del Pasto, située à Marcy-l'Etoile a été fermée d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

C'est une nouvelle fermeture de restaurant qui vient s'ajouter à une longue liste d'établissements épinglés par la préfecture du Rhône. Ce lundi 13 janvier, un contrôlé d'hygiène a été effectué au sein du restaurant Del Pasto situé à Marcy-l'Etoile. Des agents du Bureau Veritas, délégués par la DDPP du Rhône, ont relevé des "manquements graves aux règles d'hygiène" qui ont nécessité la fermeture en urgence de la pizzeria.

Le "défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage", "la détention de denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dépassée" ou encore "les mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières" ont été mis en lumière par la préfecture.

Pour pouvoir rouvrir ses portes, l'établissement devra mettre en place une série de mesure correctives, au nombre de 21. La pizzeria pourra de nouveau accueillir des clients seulement après vérification d'un agent de la DDPP.