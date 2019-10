Une photo satellite renversante de Lyon vue de l'espace

La Saône, plus sombre, le Rhône, bien plus clair*, une partie très végétale à l'ouest, une autre très minérale à l'est : la dernière photo satellite de Lyon, dévoilée par le programme européen Copernicus offre une belle vision de la métropole.

L'image a été prise grâce au satellite Sentinel-2 dans le cadre d'une étude permettant de voir l'évolution de la végétalisation, de l'occupation des sols et l'impact du réchauffement climatique. Le programme Copernicus qui se base sur des vues satellites, mais aussi une multitude de capteurs au sol, en mer ou sur terre, vise à surveiller l'évolution de la terre, ainsi que notre impact sur l'environnement (il est possible de découvrir ce programme ici). À travers cette photo disponible en grand format en cliquant ici, Lyon paraîtrait presque fragile, doux équilibre qui ne tient qu'à un fil.

Le Grand #Lyon, la deuxième métropole de #France 🇫🇷, ainsi que le Rhône et la Saône sont visibles dans cette photo de #Sentinel2🛰️🇪🇺

In this #Sentinel2🛰️🇪🇺 capture we can see Lyon, France's second metropolis 🇫🇷, including the Rhône and Saône rivers #earthtransformation pic.twitter.com/aWapJfXxCi

— Copernicus EU (@CopernicusEU) October 10, 2019