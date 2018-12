Une nouvelle naissance au zoo du parc de la Tête d'Or à Lyon

Un petit singe gibbon vient de naître dans le zoo du parc de la Tête d'Or à Lyon.

Il y a quelques jours, un petit singe gibbon est né au zoo du parc de la Tête d'Or, le deuxième depuis 2016. Le bébé ne devrait pas être visible ces prochaines semaines à cause du froid, mais devrait sortir dès que les températures remonteront au printemps. À travers le monde, seulement cinq gibbons sont nés en captivités cette année. L'espèce est en danger critique d'extinction, menacée par le braconnage et la déforestation de son milieu naturel en Chine, Vietnam et au Laos.