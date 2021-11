Une nouvelle ligne de métro à Lyon ? Pétition, conférence-débat, la consultation continue en novembre

Depuis le 21 septembre, le Sytral a lancé une consultation autour de l'avenir du métro à Lyon. Les habitants sont invités à échanger autour de 4 projets de nouvelles lignes de métro. Alors, faut-il une nouvelle ligne de métro à Lyon ?

Le Sytral a lancé depuis le 21 septembre, et pour trois mois, "une consultation pour garantir l'intérêt général sur le développement futur du réseau métro".

En résumé, une question assez simple "faut-il encore développer le métro à Lyon" ?

4 projets de prolongation ou de nouvelle ligne sont soumis à la consultation :

la prolongation du métro A vers Décines-Meyzieu (coût selon le Sytral d'environ 1,6-1,7 milliard d'euro, avec 50 000 voyages/jour)

vers Décines-Meyzieu (coût selon le Sytral d'environ 1,6-1,7 milliard d'euro, avec 50 000 voyages/jour) la prolongation du métro B vers Caluire-Rillieux (coût de 2,2 à 2,7 milliards d'euros, avec 70 000 voyages/jour)

vers Caluire-Rillieux (coût de 2,2 à 2,7 milliards d'euros, avec 70 000 voyages/jour) la prolongation du métro D vers La Duchère (coût 1 à 1,2 milliard d'euro, avec 40 000 voyages/jour)

vers La Duchère (coût 1 à 1,2 milliard d'euro, avec 40 000 voyages/jour) la création d'une ligne E vers Lyon 5e - Tassin (coût 1,5 à 2 milliards d'euros, avec 100 000 voyages/jour)

Pendant les trois mois de consultation, plusieurs rendez-vous sont proposés par le Sytral : en présentiel comme en visio. Toutes les informations sur ces ateliers, tous les rendez-vous de la consultation métro, pour les lignes A, B, D ou E sont à retrouver ICI.

Le 10 novembre, une conférence-débat est notamment organisée en présentiel à Villeurbanne.

Pendant toute la concertation, Lyon Cap' donne la parole à différents intervenants sur les projets.

Une pétition recueille près de 3 000 signatures pour la ligne A à l'est

A l'est, les villes de Décines et de Meyzieu ont notamment lancé une pétition en faveur de la prolongation du métro A à l'est. De manière générale, ils mettent en avant le fait que "l’Est lyonnais est en plein essor" et qu’"il convient de prendre en compte une croissance de la population et des emplois à l’horizon 2030, ainsi que la présence d’équipements de grande envergure tels que le Groupama Stadium, la salle Arena et l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry". La pétition, boostée par l'OL, recueille près de 3 000 signatures ce 1er novembre.

A l'ouest, la mobilisation est également forte pour la création de la ligne E jusqu'à Tassin. Lyon Cap' a d'ailleurs consacré plusieurs 6 minutes chrono à ces projets de lignes de métro dans la Métropole de Lyon.

Sur le plateau-nord, les maires de Caluire et de Rillieux défendent également la prolongation du métro B au nord vers Caluire-Rillieux.

