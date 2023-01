Une nouvelle journée nuageuse vendredi 27 janvier à Lyon

Le ciel reste chargé de nuages ce vendredi 27 janvier à Lyon, où il ne fera pas plus de 3°c.

Toujours pas de soleil à l’horizon ce vendredi 27 janvier à Lyon. À l’instar des jours précédents, le ciel devrait rester chargé de nuages tout au long de la journée, selon les prévisions de Météo France.

Du côté des températures, il devrait faire entre 0°c et 2°c ce matin, autour de 3°c dans l’après-midi et environ 1°c ce soir. Le vent devrait toutefois apporter un ressenti plus faible aux lyonnais. Dans la matinée il sera d'environ -4°c, cet après-midi de -1°c et ce soir de -3°c.

À noter que la soirée sera accompagnée de fortes rafales de vent, pouvant souffler jusqu'à 40 km/h.