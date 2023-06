Une nouvelle gamme bois chez Demeures Caladoises

CONTENU SPONSORISÉ

Le groupe familial Demeures Caladoises Participations (DCP), présent sur le marché immobilier depuis plus de 45 ans dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Franche-Comté, propose une nouvelle gamme de maisons bois tournée vers l’écoresponsabilité et plus respectueuse de l’environnement.

Avec plus de 45 ans d’expérience, l’entreprise familiale Demeures Caladoises Participations (DCP) rayonne sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Franche-Comté en matière de construction de maisons.

Parmi les plus réputés, le groupe se différencie par sa connaissance pointue du territoire rhônalpin et sa qualité de savoir-faire. Faire appel à Demeures Caladoises, c’est avant tout profiter de l’expertise d’un acteur historique de la construction de maisons, d’un partenaire labellisé Construction Propre, d’un important réseau d’agences et de professionnels de l’immobilier à l’écoute, de garanties, d’un large panel de styles architecturaux, ainsi que de prestations haut de gamme en termes de chauffage, de sécurité et de domotique.

En tant que constructeur historique de la région, Demeures Caladoises concrétise toutes les envies : une maison de plain-pied ou à étage, une villa contemporaine, une habitation traditionnelle ou encore une maison individuelle.

Avec 17 agences, l’entreprise familiale a un fort ancrage dans la région et se trouve dans six départements, à savoir la Loire, l’Isère, le Rhône, l’Ain, le Doubs et la Saône-et-Loire. Le groupe DCP contribue pleinement au développement économique et social régional en s’appuyant également sur plus de 400 entreprises partenaires, sélectionnées pour leur savoir-faire et leurs compétences exemplaires.

Une nouvelle gamme de bois plus vertueuse

DCP aspire à être plus vertueux vis-à-vis de l’environnement en tenant compte des enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain. Le groupe dispose d’une solution de construction de maisons bois hors site, où tout est confectionné en usine, de A à Z, à partir de matériaux biosourcés. Parmi les avantages de cette solution apportée, Demeures Caladoises assure une livraison très rapide, plus écoresponsable et élimine les nuisances de construction.

“Nous avons une volonté d’accélérer notre transition écologique en réduisant au maximum notre empreinte carbone. Fabriquer en usine offre un gain de temps remarquable au client. Aujourd’hui, ce type de construction bois hors site permet de répondre à des terrains de plus en plus difficiles d’accès, en pente ou plus petits”, souligne Sylvain Polosse, directeur marketing et communication de Demeures Caladoises Participations.

Le nouveau siège à Villefranche-sur-Saône

Demeures Caladoises

1873, route de Riottier, Villefranche-sur-Saône

Téléphone : 04 74 09 45 45