Une mineure retire mille euros à un distributeur avec une carte volée

Le 10 juin en plein après-midi cours Charlemagne, une adolescente de 13 ans aurait retiré 1000 euros avec une carte volée.

Interceptée par la police municipale avec 1000 euros de billets, une mineure de 13 ans n'aurait pas su expliquer la provenance de la carte bancaire qui aurait servi à les retirer. Elle avait été vue peu avant, le 10 juin à 15h45 cours Charlemagne, en train de les retirer à un distributeur automatique. Placée en garde à vue et auditionnée, elle aurait reconnu le vol de la carte et son usage frauduleux. Présentée au tribunal judiciaire de Lyon, elle a reçu un rappel à la loi et a été laissée libre.