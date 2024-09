Une journée nuageuse et toujours fraiche ce mardi à Lyon

C'est une nouvelle journée plutôt fraiche qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mardi.

Pour cette deuxième journée de la semaine, la fraicheur est toujours présente dans l'agglomération lyonnaise. Si ce sera légèrement mieux que la veille, le mercure ne dépassera pas les 20 degrés au meilleur de la journée. Ce mardi matin, il fait seulement 12 degrés.

Côté ciel, c'est une journée nuageuse qui est prévue, sous un vent du nord restant sensible et frais. Après une matinée nébuleuse, des éclaircies devraient faire leur apparition dans l'après-midi et en soirée. Avant de laisser place, pour la journée de mercredi à un très belle journée ensoleillée.