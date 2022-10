Une journée globalement ensoleillée ce vendredi 28 octobre à Lyon

Le temps sera sec et globalement ensoleillé ce vendredi 28 octobre à Lyon. Les températures resteront une nouvelle fois bien au-dessus des moyennes de saison, jusqu’à 25°c sont attendus cet après-midi.

Il va faire beau, avec quelques nuages, et il va faire chaud ce vendredi 28 octobre à Lyon. Les températures restent très élevées en cette fin de semaine et son même supérieure de 7 degrés par rapport aux moyennes de saison habituellement enregistrées à l’automne.

Il fera ainsi jusqu’à 25°c cet après-midi à Lyon selon les provisions de Météo France. Dans la matinée les températures seront plus douces et se situeront entre 16 et 21°c. Le thermomètre commencera à redescendre à partir de 20 heures. Comptez entre 18°c dans la soirée et jusqu’à 13°C au coeur de la nuit.