Une journée de repos, Sallanches et l'Etape du Tour pour la Haute-Savoie

Jour de repos à Annecy, 15 000 cyclistes à Cluses pour l’Étape du Tour : le Tour de France 2027 promet de belles retombées pour la Haute-Savoie.

Les fuites sur internet sur le tracé du Tour de France 2027 étaient plutôt justes. Notamment pour les étapes alpestres qui font la part belle à la Haute-Savoie. Le département verra les coureurs de la Grande Boucle pendant trois jours du 12 au 14 juillet. Annecy accueillera la deuxième journée de repos de la 114e édition ce qui promet des taux de remplissage très élevé pour les hôtels de l'agglomération. La caravane et les cyclistes quitteront la préfecture de Haute-Savoie, le lendemain, pour une étape 100% haute-savoyarde avec une arrivée à Sallanches. Après avoir gravi le mont Salève, le peloton se dirigera vers un circuit qui ne sera pas tout à fait celui des championnats du monde de cyclisme sur route qui se tiendront fin août à Sallanches. Cette répétition grandeur s'annonce explosive dans la côte de Domancy, théâtre d'un exploit mémorable de Bernard Hinault lors des mondiaux 1980.

Le grand barnum quittera la Haute-Savoie, le 14 juillet, pour une fête nationale pentue entre Cluses et Les Saisies. Avant de basculer en Savoie, les coureurs graviront l'exigeant col de la Colombière avant d'enchaîner avec celui la Croix-Fry. Ce tracé a aussi été retenu par les organisateurs pour L'Etape du Tour, une cyclosportive ouverte aux amateurs qui peuvent se prendre l'espace d'une journée pour des coureurs professionnels. Ils devraient être plus de 15 000 à s'élancer de Cluses, garantissant là aussi des retombées économiques importantes pour les hoteliers de Cluses.