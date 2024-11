Vendredi 8 novembre, un événement relatif à la loi de programmation militaire se tiendra à la chambre de Commerce et d'Industrie de Valence. Une journée organisée dans le but de "renforcer l'esprit de défense, la force morale et la résilience de notre Nation".

Au programme, une introduction protocolaire accompagnée de propos du préfet et du président de la Chambre de commerce et d'industrie, dès 8 h 30. Suivie de plusieurs présentations, d'une table-ronde en présence de plusieurs entreprises drômoises, et d'une présentation de la Garde nationale, accompagnée de témoignages de réservistes.

Un événement organisé dans le contexte de la loi de programmation militaire, portant sur la période 2024-2030, et offrant une multitude d'opportunités au département.

