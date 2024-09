Le show "son et lumière" de l'armée revient à Lyon

Le 14 décembre prochain, se tiendront Les musicales solidaires, un spectacle lyonnais inédit, présenté par Culture et Défense au profit du Bleuet de France.

Sept formations de musique militaires, composées des musiciens des forces armées et aériennes des forces aériennes de Bordeaux, des sapeurs-pompiers de Paris, du Bagad de Lann-Bihoué, de la Légion étrangère, de l'artillerie de Lyon, de la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins et les tambours de l'armée de Terre, sont au programme du 17e festival "Les musicales solidaires", qui se tiendra le 14 décembre prochain. Un show de 2h30 au Palais de sports de Lyon.

Venus des quatre coins de la France, ces artistes proposeront un répertoire original, naviguant entre différents styles, passant de la pop-rock aux musiques traditionnelles. Cette édition inédite sera témoin de changements, puisque pour la première fois, cette année, pas moins de 300 musiciens et plusieurs formations ont répondu présent. La disposition de la salle change, elle aussi, en effet, le public pourra profiter d'une vue d'ensemble de la scène, étant placé tout autour de celle-ci.

"Ce festival est un véritable spectacle son et lumière unique en son genre, une véritable symphonie démontrant l'étendue des capacités musicales de nos militaires" explique Denis Mistral, l'actuel gouverneur militaire de Lyon

Sensibilisation aux valeurs des armées et à la citoyenneté

L'ambition de ce festival est de manifester aux blessés de guerre, leurs proches et à toutes les victimes civiles de terrorisme, la considération des armées, mais également de sensibiliser les plus jeunes aux valeurs des armées, aux actions du Bleuet de France et à la citoyenneté.

4 500 élèves, du primaire au secondaire, bénéficieront ainsi d'une représentation gratuite dans le cadre d'un projet pédagogique de l'éducation nationale.

Tous les bénéfices générés par le festival seront directement reversés au Bleuet de France afin de soutenir les blessés de guerre, les familles endeuillées, les pupilles de la Nation, ainsi que les victimes de terrorisme. Un appel aux dons sera également lancé lors de celui-ci.

Depuis sa création en 1920, le Bleuet de France est le symbole de la mémoire et de la solidarité des français envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins. Il se porte sur le côté gauche, côté du coeur, chaque 8 mai et 11 novembre.

Le Bleuet de France assure depuis la fin de la Première Guerre Mondiale le soutien psychologique, matériel et financier des hommes et femmes qui ont risqué leur vie pour la France, des victimes d’actes terroristes, des soldats blessés en opération extérieure (OPEX), des anciens combattants, des orphelins et des veuves de guerre