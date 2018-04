Une grande marche pour faire reconnaître “les crimes industriels”

Une grande marche intitulée “Les cobayes lancent l’alerte” va être lancée en France pour faire reconnaître “les crimes industriels” face à “l’épidémie des maladies cardio-vasculaires, des cancers, des maladies respiratoires, de l’obésité, du diabète, des troubles du comportement et de la reproduction, des maladies neurodégénératives et chroniques et auto-immunes”. Une manifestation qui passera par Lyon les 26,27 et 28 mai.

L’eurodéputé de la Drôme Michel Rivasi accompagnée de très nombreuses personnalités du monde politique, scientifique, médiatique et associatif va lancer une marche à travers la France : “Les cobayes lancent l’alerte » Malbouffe, pollutions, exposition aux produits toxiques, lobbies : Basta !” Une grande manifestation qui débutera le 1er mai à Fos-sur-Mer et se terminera le 30 juin à Paris par une grande manifestation. Une marche qui passera par la région du 1è au 19 mai à Grenoble, les 21 et 22 mai à Chambéry, le 24 à Bourgoin-Jallieu, les 26,27 et 28 mai à Lyon et les 5 et 6 juin à Clermont-Ferrand.

L’objectif de cette manifestation nationale et de faire “reconnaître les crimes industriels” selon les organisateurs. “Face à l’épidémie des maladies cardio-vasculaires, des cancers, des maladies respiratoires, de l’obésité, du diabète, des troubles du comportement et de la reproduction, des maladies neurodégénératives et chroniques et auto-immunes, il est plus que temps de prendre en compte le facteur environnemental qui est le grand oublié de la santé publique”, écrivent-ils. “Il faut que soient reconnues les responsabilités et indemniser les victimes de la crise sanitaire et environnementale avec l’inversion de la charge de la preuve. Ce doit être à l’industriel de prouver l’innocuité de son produit et non à la victime de prouver le lien de causalité entre sa pathologie et le facteur de pollution ou le produit toxique”, ajoute le mouvement qui souhaite aussi “que soient garanties une recherche, une expertise et une justice indépendantes et refondées toutes les méthodes d’évaluation et d’homologation par un panel indépendant de chercheurs universitaires avec un contrôle citoyen ; que soit renforcée la protection de la santé au travail en rétablissant les CHSCT et des instances de contre-pouvoirs, d’alerte et de la contre-expertise pour les salariés”.

Dans chaque ville, les participants aborderont une thématique spécifique. Pour Lyon les sujets principaux abordés seront la “pétrochimie et les lobbies”. Un appel a été lancé sur internet. Il a déjà été signé par près de 12 000 personnes.