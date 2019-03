Une femme se casse le bassin lors d'une tentative de vol de sac à main

Une dame âgée de 59 ans s'est cassé le bassin et l'épaule le 4 janvier dernier à Vénissieux lors d'une tentative de vol de sac à main. Deux suspects ont été arrêtés ce mardi.

Le 4 janvier dernier, une habitante de Vénissieux âgée de 59 ans était victime d'une tentative d'arrachage de sac à main. Un vol violent qui avait fait chuter la victime qui s'était alors fracturé le bassin et l’épaule (60 jours d’ITT). Un témoignage a permis aux policiers d'identifier un jeune de 17 ans. Celui-ci est actuellement placé à l’EPM (établissement pénitentiaire pour mineurs) de Meyzieu. Il a été mis en garde à vue ce mardi matin et a reconnu son implication dans le vol en tant que guetteur et a désigné son complice. Celui-ci, un garçon de 16 ans, s'est présenté au commissariat ce mardi après-midi et a reconnu les faits. Il va être présenté au parquet ce mercredi pour “tentative de vol en réunion”.