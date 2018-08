Une exposition Lego Star Wars au Mini World de Lyon

À partir du 13 octobre, le Mini World de Lyon accueillera l’exposition Lego Star Wars. Plusieurs millions de petites briques et quelques milliers de personnages vous feront revivre la saga comme si vous y étiez.

Si vous ne saviez pas quoi faire à la Toussaint sur Lyon, ne cherchez plus. Le 13 octobre, les Lego font leur grand retour au Mini World de Lyon avec une exposition inédite sur l’univers de Star Wars. Une nouvelle qui va plaire aux plus petits comme aux plus grands. Pour cette exposition, plusieurs milliers de petits personnages jaunes ont été assemblés avec les incontournables comme Luke, Han Solo, Yoda, Dark Vador, l’Empereur et plein d’autres. Au total, six reconstitutions monumentales de différents lieux et plus d’un million de briques vous permettront de revivre la célèbre saga, dans les confins de l’espace. Voici les épisodes que vous pourrez revivre : À l’intérieur de L’Étoile de la mort (épisodes 4 Un nouvel espoir et 6 Le retour du Jedi. Poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort (épisode 4 Un nouvel espoir). Attaque de la base Echo sur la planète Hoth (épisode 5 L’empire contre-attaque). La Lune d’Endor (épisode 6 Le retour du Jedi). La défense de Crait (épisode 8 Les derniers Jedi) et enfin, les vaisseaux et engins de combats Star Wars en LEGO (tous les épisodes).