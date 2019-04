Une explosion à Lyon Croix-Rousse à cause d'une fuite de gaz

Une explosion a eu lieu ce jeudi 4 avril dans un restaurant à la Croix-Rousse, suite à une fuite de gaz.

Les habitants de la Croix-Rousse ont pu entendre une détonation ce jeudi. Suite à une fuite de gaz, une explosion a eu lieu dans un restaurant, rue Aimé Boussange. Aucun blessé n'est à déplorer selon les premières informations. Un important dispositif de sécurité a été mis en place sur le secteur.

Les policiers et pompiers demandent aux passants d'éviter la zone pour l'instant et de ne pas prendre de photos et de vidéo. Par ailleurs les lignes S6 et C13 sont limitées et déviées jusqu'à 16 heures.