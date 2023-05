Une école de Vénissieux occupée pour héberger une mère et son fils

Une école de Vénissieux sera occupée par le collectif Jamais sans toit dès ce jeudi 11 mai pour loger une famille sans hébergement.

C'est une situation qui devient malheureusement une habitude. L'école Charrréard située à Vénissieux sera occupée à partir de ce jeudi 11 mai pour loger une maman et son fils de huit ans.

299 enfants sans hébergement

"En l’absence de solutions, malgré la sollicitation des pouvoirs publics, le comité de soutien de Charréard, composé des parents d’élèves élus et des enseignants de l’école, a décidé d'occuper l'école pour mettre cette famille à l’abri et permettre à l’ensemble de ses élèves de poursuivre une scolarité normale. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à cette situation critique", déplore le collectif Jamais sans toit dans un communiqué de presse.

Selon elle, 115 familles dont 299 enfants sont sans solution d'hébergement dans la métropole lyonnaise. "Nous attendons de l’État qu’il soit à la hauteur de ses engagements. L’occupation de l’école n’est en aucun cas une solution pérenne. Elle apparaît comme le dernier rempart face à la rue. Nous exigeons que les services municipaux, métropolitains et préfectoraux proposent rapidement une solution de logement digne et pérenne, pour cette famille comme pour tous les enfants et toutes les familles à la rue sur l’ensemble du territoire", conclut Jamais sans toit.