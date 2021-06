Une distribution alimentaire à destination des étudiants le 13 juin à Lyon

L'association Agir et donner sans limites (ADSL) organise une distribution de produits alimentaires et d'hygiène dimanche 13 juin à la mairie du 3ème arrondissement de Lyon.

Une distribution de nourriture et de kits d'hygiène est organisée dimanche 13 juin de 13 heures à 17 heures à la mairie du 3ème arrondissement, 18 rue François Garcin. Elle est destinée à la population étudiante en grande précarité et est organisée par l'association Agir et donner sans limites (ADSL). Les étudiants doivent apporter leur carte étudiante et un sac pour bénéficier de cette distribution.

L'association organise jusqu'au samedi 12 juin une collecte pour réunir les produits alimentaires et d'hygiène nécessaires. Il est possible de passer déposer des dons au local de l'association, au 17 rue Michel Petrucciani à Saint-Priest, le 12 juin de 10 heures à 18 heures.