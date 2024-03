Dans le Rhône, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal célèbre la fête de Pâques en organisant une grande chasse aux œufs le 31 mars prochain.

Comme chaque année, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, dans le Rhône, organise sa grande chasse aux œufs pour célébrer Pâques. L’évènement se déroulera le 31 mars prochain de 10 heures à 13 heures et sera ouvert aux enfants de moins de 12 ans dans la limite des places disponibles. Chaque enfant devra être accompagné d’un adulte.

Des œufs peints, symbole de renaissance

Cette grande chasse aux œufs se déroulera parmi les vestiges du musée et les enfants pourront également rencontrer les comédiens de la Compagnie Gai Savoir. Matrone, sénateur et autres personnages de l’antiquité reprendront vie le temps d’une matinée.

Offrir des œufs peints et colorés est une tradition qui remonte en effet à l’Antiquité et représente un symbole de vie et de renaissance au moment du printemps.

Les réservations se feront à l’accueil du musée, dans la limite des places disponibles.