Une charte pour la qualité de la vie nocturne à Lyon, de quoi s'agit-il ?

Cette charte se donne pour mission de permettre la meilleur cohabitation possible entre habitants, établissements de nuit et clients.

"L’objectif est de continuer de promouvoir tous ensemble cette charte du bien vivre ensemble. Nous devons travailler main dans la main pour que chaque Lyonnaise et chaque Lyonnais puisse profiter pleinement de ses nuits en toute gaieté, sérénité, sécurité et tranquillité", explique Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon délégué à la Sureté, à la Sécurité et à la Tranquillité.

Qui est concerné par cette charte ? Les gérants de bars, pubs, établissements de spectacles, discothèques et restaurants grande licence.

Ces gérants s'engagent notamment à

prévenir les conduites à risque. "Notamment en luttant contre la consommation excessive d’alcool, la consommation de drogues mais aussi en sensibilisant leurs clients sur les risques auditifs et les infections sexuellement transmissibles", précise la ville de Lyon.

Lutter contre toutes les discriminations

Eviter les troubles à la tranquillité publique

Lutter contre les violences sexistes et sexuelles

"Les gérants s’engagent à lutter notamment contre le harcèlement sexiste et sexuel en assurant une vigilance sur ce qui se passe dans leur établissement, en s’informant sur les dispositifs de violences faites à autrui et en formant leur personnel afin que celui-ci fasse respecter ces dispositions", explique la ville de Lyon.

De son côté, la ville de Lyon se donne pour mission de valoriser et informer les établissements partenaires, ainsi que conseiller et assurer un rôle de médiateur pour une meilleure cohabitation.