Une campagne de dépistage du coronavirus dans les Ehpad de l'Isère

14 établissements, dont 700 résidents et 550 personnes, ont été l’objet d’une campagne de déspistage du Covid-19 en Isère depuis le 10 avril.

Sous la direction de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l'Ièsre, 14 établissements de ce département ont été la cible d'une campagne de dépistages la semaine dernière et une dizaine sont d’ores et déjà programmés pour cette semaine.

“Les établissements ciblés en priorité pour débuter cette campagne de dépistage sont ceux dans lesquels au moins un cas de Covid-19 a été confirmé dans la structure, soit dans l’effectif des personnels, soit dans celui des résidents. Le dépistage est proposé à l'ensemble des professionnels de l'établissement qu'ils présentent des symptômes ou non, et à au moins trois résidents, possiblement étendu à tous les résidents”, a indiqué l'ARS dans un communiqué.

En tout, 700 résidents et 550 personnels qui ont été déjà dépistés.

“Ces campagnes vont se poursuivre cette semaine dans une dizaine de structures supplémentaires, en fonction de de l'évolution de la situation épidémiologie des établissements et de l'apparition éventuelle de nouveaux cas”, ajoute l'agence de santé.