Un week-end d'embouteillages prévu autour de Lyon pour le chassé-croisé des vacances

Vendredi 30 juillet, samedi 31 juillet et dimanche 1er août, toute la France est classée en circulation difficile voire extrêmement difficile. L'autoroute A7 et A43 sont concernées.

Si vous partez ou revenez de vacances à Lyon le week-end entre juillet et août, il faudra de la patience. Bison Futé prévoit une circulation difficile à extrêmement difficile de vendredi 30 juillet à dimanche 1er août. Vendredi et dimanche, la circulation sera difficile dans le sens des départs comme des retours. Samedi, dans le sens des départs, il sera extrêmement difficile de circuler dans toute la France. Dans le sens des retours, la partie sud-est de la France dont l'Auvergne-Rhône-Alpes, est classée rouge, soit une circulation très difficile. Le reste de la France est classée orange.

Bison Futé donne quelques recommandations pour ces trois journées.

Vendredi 30 juillet :

- Au départ de Lyon : éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10h à 20h et l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 14h à 20h

- Au retour : éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 10h à 19h et l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 16h à 20h

Samedi 31 juillet :

- Au départ de Lyon : éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 6h à 18h, entre Orange et Marseille de 8h à 19h et l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 18h.

- Au retour : éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 17h et l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 10h à 17h.

Dimanche 1er août :

- Au départ de Lyon : éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9h à 19h et entre Orange et Marseille de 10h à 21h.

- Au retour : éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 10h à 19h et entre Marseille et Salon-en-Provence de 9h à 19h.