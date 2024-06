Un temps sec et ensoleillé pour débuter la semaine à Lyon

Pour cette première journée de la semaine, le soleil sera présent dans le ciel lyonnais ce lundi.

Pour débuter cette nouvelle semaine, les Lyonnaises et Lyonnais vont avoir le droit à une belle journée de printemps. Le soleil est déjà bien présent ce lundi matin et perdurera dans le ciel lyonnais toute la journée malgré quelques nuages dans l'après-midi.

Niveau températures, il fait 15 degrés ce matin et le mercure grimpera jusqu'à 24 au meilleur de la journée, des valeurs proches des normales de saison. Une douceur et un soleil qui devraient rester présent au moins jusqu'à jeudi à Lyon et dans toute la région lyonnaise.