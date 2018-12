Un squat évacué par la préfecture à Villeurbanne

54 personnes ont été évacuées d'un squat de Villeurbanne ce samedi par les services de la préfecture du Rhône.

Dans un communiqué, la préfecture du Rhône a déclaré avoir évacué un squat situé rue Kruger (Villeurbanne) dans un entrepôt désaffecté. Plusieurs dizaines de personnes y vivaient depuis le début de la semaine. “Cet entrepôt, non chauffé et insalubre, présentait pour ses occupants des conditions vétustes de sécurité, notamment la présence d’hydrocarbures et d’anciens équipements industriels dangereux”, a déclaré la préfecture. Cette dernière a assuré que l'évacuation s'est effectuée dans le calme “en présence de tous les acteurs de l’hébergement et de la sécurité concernés (Direction départementale de la cohésion sociale, Police nationale, ville de Villeurbanne, Métropole de Lyon, SAMU social, Croix-Rouge, Armée du Salut, OFII) et à travers un travail partenarial et coordonné”. Les 54 personnes ont été relogées (36 majeurs et 18 mineurs, dont 4 de moins de 3 ans) dans un centre d’hébergement d’urgence à proximité, ont certifié les services de l'État.