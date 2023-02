Un salon du livre autour du cancer au centre Léon Bérard de Lyon ce mardi

Le centre Léon Bérard lance la deuxième édition de son salon du livre ce mardi 21 février à Lyon.

Le centre Léon Bérard, spécialisé en cancérologie, accueille la 2e édition de son salon du livre ce mardi 21 février, autour de la thématique du cancer.

Pour ce deuxième opus, 15 auteurs de romans, de BD, d'essais et d'autobiographies viendront présenter leurs œuvres et expliquer leur parcours dans ce centre hospitalier du 8e arrondissement. Parmi les invités, certaines autrices témoigneront de leur vécu, à l'image d'Alexandra Boisson qui a lutté contre un cancer de l'utérus. L'occasion pour ces auteurs et autrices de libérer la parole sur ces maladies.

Gratuit, l'événement est ouvert à tous à partir de 10 heures.