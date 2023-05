Un piéton percuté mortellement dans un choc avec un automobiliste à Lyon

Un homme d'une trentaine d'années a été tué dans un choc avec un automobiliste devant la piscine du Rhône à Lyon.

Un piéton a été mortellement fauché par un automobiliste ce vendredi vers 1 h 30 sur le quai Claude-Bernard, à hauteur de la piscine du Rhône dans le 7e arrondissement du Lyon, ont appris nos confrères de Lyon Mag.

Quatre personnes dans le véhicule

Une fois sur place et malgré des tentatives de réanimation, les secouristes ne sont pas parvenus à sauver l'homme d'une trentaine d'années et n'ont pu que constater son décès. Les pompiers ont quitté les lieux vers 2 h 30.

Selon nos confrères, l'automobiliste et ses trois passagers se seraient arrêtés sur les lieux de l'accident en attendant les secours et la police. Les résultats des tests d'alcoolémie et de stupéfiants sont pour le moment inconnus. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes du drame.