Un mineur lyonnais est suspecté d'avoir violé quatre adolescentes dans le Cantal

Un jeune de 17 ans, originaire de Lyon et pensionnaire dans un établissement privé de Saint-Flour, dans le Cantal, a été mis en examen, mercredi soir, pour viols et agressions sexuelles sur quatre adolescentes.

Suspecté d’avoir commis quatre viols, un Lyonnais de 17 ans a été mis en examen, mercredi 8 septembre. Pensionnaire dans un établissement privé du Cantal, à Saint-Flour, le jeune homme "est dans un demi-déni, il reconnaît qu'elles n'étaient peut-être pas tout à fait d’accord", rapportait à l’AFP Eric Maillaud, le procureur de la République de Clermont-Ferrand.

Au nombre de quatre, les victimes sont "d'ex-petites amies" du suspect : "une première a déposé plainte pour viol et à cette occasion, d'autres jeunes filles ont indiqué avoir été elles-mêmes victimes d'agressions sexuelles ou de viol", selon le procureur. Qui ajoutait que "les faits se sont produits sur une période d'un an et demi environ alors que les adolescents étaient âgés de 15 à 16 ans".

Une enquête pour identifier d’autres potentielles victimes

Les jeunes filles ont évoqué "des menaces de révélations sur leurs relations sexuelles et des menaces de ternir leur réputation de la part du jeune homme dans le but d'obtenir leurs faveurs", selon le parquet de Clermont-Ferrand. Une enquête, conduite par les gendarmes de Saint-Flour, est en cours dans le cadre d'une information judiciaire qui vise à identifier d'autres victimes potentielles.