Un mathématicien de l'université Lyon-I arrêté en Turquie

Un mathématicien de l'université Lyon-I a été arrêté en Turquie pour avoir signé une pétition pour la paix au Kurdistan turc comme 696 autres universitaires.

Tuna Altinel, mathématicien turc travaillant à l'université Lyon-I a été arrêté et placé en détention provisoire samedi en Turquie, selon Médiapart. Il est accusé par les autorités turques “de propagande terroriste” en référence à une pétition pour la paix au Kurdistan turc qu'il avait signée en 2016. Ce Lyonnais n'est pas le seul à être poursuivi pour avoir signé ce document, 696 autres universitaires sont poursuivis pour le même motif de “propagande en faveur d’une organisation terroriste”, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), écrit Médiapart. Ils encourent jusqu'à sept ans et demi de prison. 190 d'entre eux ont déjà leur verdict. La peine la plus fréquente a été de 15 mois de prison.