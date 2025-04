Un mardi largement ensoleillé à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus

C'est une nouvelle très belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 1er avril 2025.

Pour ce premier jour du mois d'avril 2025, c'est une journée printanière qui est prévue à Lyon et dans la région lyonnaise. Une journée très largement ensoleillée avant l'arrivée de nuages débordant de l'Est en soirée et pour la nuit prochaine, pouvant donner une ondée localement. Le vent du Nord sera une nouvelle fois assez fort ce mardi, avec des rafales pouvant dépasser les 50 km/h.

Côté températures, il fait seulement 4 degrés ce mardi matin mais le thermomètre grimpera jusqu'à 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison et qui devraient se maintenir toute la semaine à Lyon.