Un mardi entre grisaille et éclaircies à Lyon, jusqu'à 5 degrés attendus

C'est une nouvelle journée mitigée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mardi 21 janvier 2025.

Pour ce deuxième jour de la semaine on devrait alterner entre une grisaille matinale et une après-midi plus lumineuse avec de belles éclaircies à Lyon. Avant un retour d'un front nuageux dans la soirée et la nuit prochaine avec possiblement quelques goutes au programme.

Côté température, il fait -2 degrés ce mardi matin et le mercure grimpera jusqu'à 5 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison. Avant une légère hausse des températures au cours de la semaine et jusqu'au weekend.