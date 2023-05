Des travaux perturberont la circulation des lignes de tramway T3, T4 et du Rhônexpress lundi 15 mai dans la soirée. Plusieurs stations ne seront pas desservies.

Nouvelle soirée de perturbations à venir lundi 15 mai sur le réseau TCL. De 21h20 à 1h30 du matin, les lignes de tramway T3 et T4 ne circuleront que partiellement en raison de travaux d’élagage et d’entretien. Des bus relais seront mis en place pour assurer la desserte des stations non desservies par les rames de tramway.

Ligne T3

Dernier départ de Meyzieu les Panettes vers Gare Part-Dieu Villette à 21 h 22.

Dernier départ de Gare Part-Dieu Villette vers Meyzieu Z.I. : 22 h 01.

À partir de 21 h 30, la ligne T3 fonctionnera uniquement entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu Z.I. Des bus relais seront mis en place pour relier Gare Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin La Soie toutes les 15 minutes.

Ligne T4

Dernier départ de Hôpital Feyzin Vénissieux vers La Doua-Gaston Berger à 21 h 29.

Dernier départ de La Doua Gaston Berger vers Hôpital Feyzin Vénissieux à 21 h 42.

À partir de 21 h 30, la ligne T4, reliera uniquement Hôpital Feyzin Vénissieux et l’arrêt Archives Départementales. C’est la ligne T1 qui assurera la liaison entre Part-Dieu Vivier Merle et La Doua-Gaston Berger.

Terminus à Vaulx-en-Velin pour le Rhônexpress

Les travaux d’élagage perturberont également la circulation du Rhônexpress, qui ne desservira plus la gare de la Part-Dieu à partir de 21h30, dans les deux sens de circulation. Le terminus s’effectuera donc à Vaulx-en-Velin et des "taxis relais" seront mis en place au départ de la gare de la Part-Dieu en direction de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, de 22 heures à minuit, toutes les 30 minutes.