Un label "Fabriqué à Lyon" pour permettre au "Made in Lyon" de rayonner

Le label "Fabriqué à Lyon - Made in Lyon" va débarquer prochainement. Objectif de la démarche : mettre en lumière le savoir-faire lyonnais, à la fois pour les touristes et pour les habitants de l'agglomération. Les produits sélectionnés seront pourvus d’un logo qui permettra de les distinguer.

Pas facile de se frayer un chemin dans une jungle parfois monopolisée par le "Made in China" et d'attirer la lumière quand on est un petit artisan local. C’est pourquoi commerçants et créateurs ont décidé de s’allier à la ville pour bénéficier du label "Fabriqué à Lyon - Made in Lyon". C'est tout un savoir-faire qui sera ainsi valorisé selon plusieurs catégories : les produits gastronomiques à ramener chez soi (pas les restaurants directement), les produits de mode, l’artisanat d’art, de création et les produits manufacturés.

Pas une seule boutique dédiée "Made in Lyon", mais des produits dans toute la ville

"Nous cherchons à faire profiter des flux de touristes qui viennent chaque année à Lyon aux artisans, créateurs et commerçants. L’exemple le plus proche est la venue de 20 000 Américains dans le cadre de la coupe du monde féminine de football", note Fouziya Bouzerda, adjointe au maire déléguée au commerce. Ainsi, il n’y aura pas une seule boutique dédiée au label, mais une multitude de produits un peu partout, dans chaque boutique, estampillée de la fameuse étiquette "Fabriqué à Lyon". "À terme, il faut que le consommateur puisse retrouver ces étiquettes aussi bien dans la rue René Leynaud, la rue de la Charité, la rue du Romarin...", s’enthousiasme Isabelle Gleize, directrice du village des créateurs. Pour faire partie du label, il faudra toutefois remplir quelques critères : avoir une production ancrée sur le territoire, un savoir-faire "qui fait intervenir l’intelligence de la main" et respecter un cahier des charges déjà disponible en ligne dans le dossier d'inscription (voir ici). Un comité d’agrément, composé de représentants de la ville de Lyon, de la Chambre de métiers et de l’artisanat et quelques membres d'acteurs locaux, décidera d’attribuer ou non le label sur les produits (ou une série de produits) pour une durée totale de 3 ans.

Une configuration pour un nouveau type de consommateur

Si la demande et l’idée de ce label ont germé dans les esprits d'élus et d'artisans, la demande du consommateur a d’abord été significative. "On le voit même au niveau de l’ADN de la ville de Lyon, le commerce de proximité est largement plébiscité. À produit équivalent, on préférera un produit labellisé", soutient Fouziya Bouzerda. "On le voit aussi à travers les futurs actifs, une grande majorité veut dire stop à la consommation à outrance. Le fait de proposer un produit où il y a toute une éthique derrière sera certainement bien perçu", assure Johanna Benedetti, présidente de l’association de commerçants Carré Romarin. Ce dispositif aidera aussi sans doute, le consommateur dans ses choix de souvenirs et les labellisés pourront bénéficier de ce logo qui attire immédiatement l'oeil. Si la gastronomie vient directement à l’esprit de n’importe quel touriste en visite sur Lyon, le souvenir matériel l’est un peu moins. À quand un symbole aussi fort que la Tour Eiffel parisienne miniature version "Made in Lyon" ?