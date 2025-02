Un jeudi nuageux et très froid à Lyon, jusqu'à 4 degrés attendus

C'est une nouvelle journée très fraiche pour la période qui attend l'agglomération lyonnaise ce jeudi 6 février 2025.

La semaine se poursuit et le froid est toujours bien installé à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise. Si ce matin il fait 3 degrés entre Rhône et Saône, le thermomètre ne dépassera pas les 4 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs fraiches pour la saison, 4 degrés en dessous des normales.

Côté ciel, c'est une nouvelle journée grise qui est annoncée, avec de la brume en matinée et des nuages bas qui domineront tout au long de la journée. Le soleil pourrait se montrer dans l'après-midi mais de manière très épisodique.