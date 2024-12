Un jeudi nuageux et pluvieux à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus

C'est une journée humide qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce jeudi 19 décembre.

Au lendemain d'une journée lumineuse, la pluie fait son retour à Lyon et dans la région lyonnaise ce jeudi. Un front pluvieux sera de passage dans le ciel de la région pour une journée humide. Le front sera plus actif en seconde partie de journée et sera accompagné d'un vent soutenu.

Côté température, ce sera relativement doux. Il fait 8 degrés ce jeudi matin et le mercure grimpera jusqu'à 11 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison avant un net rafraîchissement en fin de journée.