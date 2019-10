Un homme de l'ombre à 9 000 euros par mois pour Wauquiez

Considéré comme le “Baron noir” de Laurent Wauquiez, Ange Sitbon avait été recruté dès l'arrivée de l'élu LR à la tête du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Un spécialiste de la carte électorale placé au très politique service de relations avec les élus et les territoires chargé notamment de recevoir et valider les subventions. Selon un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC), dévoilé par nos confrères de rue89Lyon , ce conseiller, qui n'est pas fonctionnaire de la région, serait rémunéré 9000 euros par mois. Du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on indique qu'il s'agit "d'un emploi à haut niveau de technicité".